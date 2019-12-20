Apartmanda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi

Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Alemdar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki Suriyelilere ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle apartmanda bulunanlar mahsur kaldı.
Binadaki 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan, olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.