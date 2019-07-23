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Apartmanda saksı içerisinde esrar yetiştirmiş

Niğde'de polis ekiplerinin "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yaptığı operasyonda 18,93 gram ağırlığında eroin maddesi ve 2 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

23.07.2019 13:29 Apartmanda saksı içerisinde esrar yetiştirmiş
Niğde'de polis ekiplerinin "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yaptığı operasyonda 18,93 gram ağırlığında eroin maddesi ve 2 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 38 TR 2 plakalı araç ile S.K. ve T.K.'nin Adana'dan Niğde'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheli araç otoban üzerinde durdurulduğu sırada araçta bulunan S.K ve B.B.A. ormanlık alana kaçtı. Araçta bulunan T.K ise ekipler tarafından yakalandı. S.K'nin kaçarken ormanlık alana poşet atıldığını gören ekipler bölgede yaptığı aramada 17 küçük şeffaf poşet içerisinde toplam 18,93 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirdi.

Kaçan şahıslar T.K ve S.K'yi yaptığı operasyonla gözaltına alan ekipler, B.B.A.'nın yaşadığı apartmanın boşluğunda saksıda 2 adet Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Polis, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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