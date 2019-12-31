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Apartmanda yangın paniği; 5 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

31.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:56 Apartmanda yangın paniği; 5 kişi dumandan etkilendi

'da, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar sepetli itfaiye aracıyla tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi.Yangın, öğle saatlerinde merkez ilçesi Kayhan Mahallesi Ünlü Cadde'de meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan apartman sakinleri, sepetli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. ekipleri kısa sürede yangını tamamen söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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