18.06.2019 16:35
Haberler» Güncel» Haber

Apartmanda yılan paniği

Apartmanda yılan paniği

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın girişinde çocukların oyuncaklarının arasına giren yılan paniğe neden oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın girişinde çocukların oyuncaklarının arasına giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal yaşamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'ndeki Gül apartmanının zemin katında bulunan çocukların oyuncaklarının arasında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, önce oyuncaklardan bir bölümünü dışarı çıkardı, ardından kıskaçla bir süre yılanı yakalamaya çalıştı. İlk denemelerinde başarısız olan itfaiye ekipleri, yılanı daha sonra yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Güvenli bir şekilde bölgeden yılanı çıkaran ekipler, hayvanı daha sonra doğal yaşamına bıraktı. Yılan sebebiyle apartman sakinleri panik yaşarken, çalışmanın ardından rahat bir nefes aldılar. - MERSİN
Kaynak: İHA
erdemli, mersin, oyuncak, yılan, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:35 Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti (2)
17:35 Çorum'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi
17:35 Lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı
17:35 Merkel korkuttu
17:35 Kuzenlerden birinin öldüğü olayda 'mavi balina' iddiası
17:35 Günün Özeti
17:34 Ödemiş'te uyuşturucuya tutuklama