13.06.2019 12:24
Haberler»3. Sayfa » Haber

Apartmandaki kötü koku cesedi ortaya çıkarttı

Bursa'da apartmandan gelen kötü kokular üzerine eve giren polis ekipleri 63 yaşındaki şahsın cesedi ile karşılaştı.

Ramazan bayramından bu yana 63 yaşındaki Hasan Yılmaz'danhaber alamayan komşuları evden kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine Yılmaz'ın komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı.

EŞİ VEFAT EDİNCE YALNIZ YAŞIYORDU

Yaklaşık 8 gündür haber alınamayan Yılmaz'ın cesedinin çürümeye başladığı belirlendi. 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Hasan Yılmaz'ın yaklaşık 13 sene önce eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için cumhuriyet savcısının talimatıyla, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Apartmandaki kötü koku cesedi ortaya çıkarttı
Kaynak: İHA
osmangazi, hasan yılmaz, polis, bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR (2)
SEMA YILMAZ:Çok doğru malesef
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DJ BORİS BREJCHA:BİR İNSAN. . . . YA BİR GÜN GÖRMEDİN Mİ? MERAK EDER BUGÜN GÖZÜKMEDİ DİYE KAPIYI ÇALAR. AMA MAALESEF BİZLER KOKUYU ALINCAYA KADAR OTURURUZ.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz