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Apartmandan düşerek hayatını kaybeden Mina bebek toprağa verildi - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 9. katından düşerek yaşamını yitiren AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirza Demir'in ikiz kızlarından 1 yaşındaki Mina bebek toprağa verildi.

11.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:43
'ta bir apartmanın 9. katından düşerek yaşamını yitiren AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirza Demir'in ikiz kızlarından 1 yaşındaki Mina bebek toprağa verildi.
Merkez ilçesine bağlı Senem Ayşe Mahallesi'ndeki Işık Sitesi'nin 9. katındaki evlerinin penceresinden dün düşerek yaşamını yitiren Mina bebek için Ulu Cami'de tören düzenlendi.
Törene, baba İmirza Demir ve ailesinin yanı sıra, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve yönetim kurulu üyeleri ile protokol üyeleri katıldı.
Namazın ardından bebeğin cenazesi Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.
Bu arada, Mina bebeğin ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.
Apartmandan düşerek hayatını kaybeden Mina bebek toprağa verildi - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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