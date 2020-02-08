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Apartmanın 3'üncü katındaki balkondan atlayan kadın, öldü

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş. (36), kendini apartmanın 3'üncü katından atarak yaşamına son verdi.

08.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:27Apartmanın 3'üncü katındaki balkondan atlayan kadın, öldü

ORDU'nun ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş. (36), kendini apartmanın 3'üncü katından atarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mahallesi Ertürk Caddesi Prestij Sitesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yeliz Ş., apartmanın 3'üncü katındaki dairesinin balkonundan kendini attı. Yeliz Ş.'nin düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yeliz Ş., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeliz Ş., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeliz Ş.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.



Karşıyaka, Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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