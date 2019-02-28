Apartmanın 4. Katından Düşen Kadın Yaralandı

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katından beton zemine düşen kadın yaralandı.Olay, Erenler ilçesi Merkez Mahallesi 1047 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 4. katında oturan D.Ç. isimli kadın dairenin kapısı kilitli olduğu iddiası üzerine balkondan apartman koridorundaki açık olan pencereye geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kadın, apartman giriş kapısı üzerindeki beton zemine düştü. Ağır yaralanan kadını komşularının görmesi sonrasında durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden kurtarılan kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılması sonrası ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA