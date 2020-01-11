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Apartmanın 8'inci katından düşen bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Mina Demir son yolculuğuna uğurlandı.

11.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:21Apartmanın 8'inci katından düşen bebek, son yolculuğuna uğurlandı
'ta bir apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Mina Demir son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in kızı minik Mina'nın cenazesi için Ulu Cami'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Mina Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede baba İmirze Demir gözyaşlarına hakim olamazken cenazeye, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi'nde yaşanmış, 1,5 yaşındaki Mina Demir apartmanın 8'inci katındaki evin penceresinden yere düşerek hayatın kaybetmişti.

Yaşanan olayın görgü tanığı bir vatandaş, "Burada esnaflar görmüş biz de geldik, bir çocuk yere düşmüştü ve nefes aldığını söylüyorlardı. Ambulans geldi ve çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun sonra hayatını kaybettiğini öğrendik" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, AK Parti, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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