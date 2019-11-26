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Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıIĞDIR - Iğdır'da bir apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri alarma geçti.

26.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:23
Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
IĞDIR - 'da bir apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri alarma geçti.
Iğdır merkez İrfan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci kat balkonunda mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç merdiveni ile müdahale edemeyeceklerini görünce normal merdiven yardımı ile kedi kurtarma operasyonuna başladı. Kendisinden kaçan yavru kediyi gören itfaiye eri, ürkütmeden usulca yaklaşarak ani bir hareket ile yavru kediyi yakaladı.
"Aç ve korkmuş kediye vatandaşlar sahip çıktı"
Aşağıya indirilen yavru kedinin aç ve korkmuş olduğunu gören vatandaşlar, et ve ekmek vererek yavru kediyi besledi.
İhbar üzerine olay yerine geldiklerini belirten Ali Çekim isimli itfaiye çavuşu, "Vatandaşlar tarafından yavru bir kedinin balkonda mahsur kaldığına dair ihbar geldi. aracı yanaşmadığı için yukarıda mahsur kalan yavru kediyi normal merdiven yardımı ile müdahale ederek kurtardık" dedi.
Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Iğdır, Yerel

Kaynak: İHA


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