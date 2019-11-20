Haberler » Güncel » Apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı - Haber

Apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Kars'ta 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

20.11.2019 22:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:17
'ta 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
İnönü Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden diğer bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
Yangının büyümesi üzerine polis ekiplerince bina boşaltılırken bir vatandaş fenalık geçirdi.
ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

İtfaiye, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:16 Kayıp başvurusunda bulunulan kişi eşiyle tartıştığı için geceyi dağda geçirmiş
23:16 İsrail polisi Kudüs'te bir camiyi kapattı
23:14 Manisa'da tır devrildi: 1 yaralı
23:12 Birlikte çalıştığı iş arkadaşını öldürdü, 4 kişiyi bıçakla yaraladı
23:11 Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 8 sivil hayatını kaybetti
21:32 "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim
20.11.2019 23:16:23