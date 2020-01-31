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Apartmanın çatısı yan binanın bahçesine düştü

OSMANİYE'de bir apartmanın çinko çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yan taraftaki binanın bahçesine düştü.

31.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:58Apartmanın çatısı yan binanın bahçesine düştü

OSMANİYE'de bir apartmanın çinko çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yan taraftaki binanın bahçesine düştü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 7 Ocak Sitesi'nde meydana geldi. 9 katlı Aleyna Beyza Apartmanı'nın çatısının büyük bir bölümü, dün geceden bu yana devam eden fırtına nedeniyle kopup, yan tarafta bulunan 5 katlı apartmanın bahçesine düştü. Yaşanan olayın ardından apartmanların çevresine güvenlik şeridi çekildi. Kopan çatının apartmanda kalan parçası, vinç yardımıyla indirildi.



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Kaynak: DHA

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