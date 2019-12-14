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Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar apartman sakinleri başta olmak üzere bölgede ikamet edenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

14.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:18Apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu
'ın ilçesinde yer alan bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar apartman sakinleri başta olmak üzere bölgede ikamet edenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısının yandığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye verdi. Ancak havanın rüzgarlı olması nedeniyle büyüyen yangında apartmanın çatısı yandı. Olay anında tahliye edilen binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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