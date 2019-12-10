Haberler » Güncel » Apartmanın dördüncü katında çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu - Haber

Apartmanın dördüncü katında çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın sonucu 2 dairede hasar oluştu.

10.12.2019 04:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 04:38
'ın ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın sonucu 2 dairede hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de Sevinç G'nin kiracı olarak oturduğu dördüncü kattaki evde yangın çıktı.
Yangını fark eden aile bireylerinin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Alevlerin üst kattaki daireye de sıçraması sonucu 2 evde hasar meydana geldi. Yangının yan binaya da sıçrama ihtimaline karşı iki apartmanda oturanlar tahliye edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Sevinç G, gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi durumları olmadığı için oturdukları evde elektrik ve suyun bulunmadığını, sobayla ısınmaya çalıştıklarını, şu anda çaresiz olduklarını söyledi.
Oğlu Zeki G. de yangının sobadan çıktığını, alevlerin koltuğa sıçraması üzerine yangının büyüdüğünü ifade etti.
Aynı binada oturan Hikmet E. ise annesini tekerlekli sandalyeyle çıkardığını belirterek, "Bağırışlar geldi, kavga var sandım. Sonra baktım yangın var diye bağırıyorlar. Alevleri de görünce hemen çıktık." dedi.
Apartmanın dördüncü katında çıkan yangın 2 evde hasara neden oldu

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:58 Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - NEW - Haber
04:54 Yeni Zelanda'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
04:52 HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu - Haber
04:40 İsrailli eski Baş Haham'dan "Orta Doğu İsrail'le barış istiyor" mesajı - Haber
04:39 Otomobillerden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
10.12.2019 05:05:43