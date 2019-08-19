Apartmanın elektrik trafosu patladı, çelik kapılar yerinden fırladı

DÜZCE'de, ana trafodaki arıza nedeniyle 12 daireli apartmanın elektrik trafosunda toplanan akım, büyük gürültüyle patladı. Patlamada binanın duvarları çöktü, ana giriş, bahçe ve çelik ev kapıları yerinden söküldü.Olay saat 04.30 sıralarında Aziziye Mahallesi 1055 Sokak'taki 12 daireli apartmanda meydana geldi. Aziziye Mahallesi'ne elektrik sağlayan ana trafoda yaşanan arıza nedeniyle, tekrar trafoya dönemeyen akım apartmana ait ana elektrik trafosunda toplandı. Yüksek akımın fazla gelmesiyle de trafo patladı. Ufak çaplı yangına da neden olan patlamada bazı dairelerin duvarları yıkıldı, çelik kapıları söküldü. Apartmanın tavan arasındaki kapı da yerinden fırlayarak, bina dışına düştü. Ana giriş ve bahçe kapılarının yerinden söküldüğü patlamanın ardından adrese Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ve polis ekipleri sevk edildi. SEDAŞ ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından polis ve bomba imha uzmanları, olay yerinde inceleme yaptı.'YILDIRIM DÜŞTÜ ZANNETTİK'Bina sakinlerinden Cihat Suncar, yıldırım düştüğünü zannettiklerini söyleyerek, "Saat 04.30 sıralarında büyük bir patlama oldu. Yıldırım düştü zannettik. Duman hissettik. Yangın söndürücü ile alevlere müdahale ettik. Trafo yerinden çıkmış, duvara vurmuş. Evlerin çelik kapıları zarar görmüş, kilitler yerinden çıkmış. Binanın ana demir kapısı yola fırlamış. Beyaz eşyalar ne durumda bilmiyoruz. Çünkü evde elektrik yok. Allah'tan can kaybı yok. Binada fazla kişi yoktu, komşularımız fındıkta. Çelik kapılar yerinden sökülmüş, istesek o şekilde çıkmaz" dedi.'YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDUK'Turgay Gülaçtı da "Patlamayla uyandık. Çelik kapıların hepsi patlamadan dolayı açılmıştı. Merdivenden indiğim de yangını gördüm. Yangını söndürdük. Bomba atılmış gibi. Bütün binanın içinde, kapılarda ve duvarlarda büyük hasar var" ifadelerini kullandı.SEDAŞ ve polis ekiplerinin binadaki hasar tespit çalışması devam ediyor.