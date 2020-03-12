Apartmanın elektrik trafosunda yangın
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
12.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:36
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartmanın elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, apartmanın elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi
Şehitler Mahallesi 719 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın elektrik panosunda, saat 13.00 sıralarında, patlama meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. Patlama sonrası evlerinden korkuyla sokağa çıkan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında apartmanın elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Şehitler Mahallesi, Şehzadeler, Güncel
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