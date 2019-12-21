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Apartmanın garajındaki otomobil yandı

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde 4 katlı apartmanın garajında park halinde bulunan otomobil alev aldı.

21.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:54 Apartmanın garajındaki otomobil yandı

TRABZON'un ilçesinde 4 katlı apartmanın garajında park halinde bulunan otomobil alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih C., 4 katlı apartmanın garajına otomobilini park edip, evine gitti. Bu sırada bilinmeyen nedenle motor bölümünde dumanlar çıkan otomobil, aniden alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, binada oturanlar dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında garajda bulunan otomobil, kullanılamaz hale gelirken, apartmanın dış cephesinde de hasar oluştu.  Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Dernekpazarı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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