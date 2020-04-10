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Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın adliyeye sevk edildi

Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye gönderildi.

10.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:48
Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın adliyeye sevk edildi
Kayseri 'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye gönderildi.
İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansörünün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına poşetten çıkardığı sıvıyı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.M'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Güncel
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