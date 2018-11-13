- Apartmanın üçüncü katından düşen Alzheimer hastası yaşlı kadın hayatını kaybetti

13 Kasım 2018 Salı 12:12



13 Kasım 2018 Salı 12:12

- Apartmanın üçüncü katından düşen Alzheimer hastası yaşlı kadın hayatını kaybettiTOKAT - Tokat'ta üç katlı binanın camından düşen Alzheimer hastası yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Hatun Mahallesinde oğlu ile birlikte ikamet eden 82 yaşındaki Sübeye Çolak 3 katlı apartman dairesinin arka camından bahçeye düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının olay yerinde hayatı kaybettiği tespit edilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.