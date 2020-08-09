Apartmanla istinat duvarı arasındaki boşluğa düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin istinat duvarıyla apartman arasındaki boşluğa düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
09.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:34
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobilin istinat duvarıyla apartman arasındaki boşluğa düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa C. idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Manastır mevkisinde apartmanla istinat duvarının arasındaki boşluğa düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan kişi yaralandı.
Kazayı gören apartman sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Otomobil, boşluktan çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA