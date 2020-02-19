Haberler » Güncel » Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı - Haber

Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen Suriye uyruklu S.S. (18), polis ekiplerince yakalandı.

19.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:49Apartmanlardan su sayaçlarını çalan Suriyeli yakalandı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde girdiği binalardan 20 su sayacı çaldığı belirlenen uyruklu S.S. (18), polis ekiplerince yakalandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstasyon, Fevzipaşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Gazi Osman Paşa mahallelerindeki 19 adresten 20 su sayacının çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Mahallelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yaptığı araştırmada, su sayaçlarını çalan şüphelinin, Suriyeli S.S. olduğunu belirledi. Kaldığı eve operasyon düzenlenen ekipler, S.S.'yi gözaltına aldı. S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Çerkezköy, Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
19.02.2020 14:13:57