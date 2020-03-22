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Apaydın: "Taşımacı esnafı mutlaka desteklenmeli"

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu zorlu dönemde alınan tedbirler, bu virüsten kurtulabilmek için çok büyük önem arz ediyor.

22.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:41
Apaydın:
Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu zorlu dönemde alınan tedbirler, bu virüsten kurtulabilmek için çok büyük önem arz ediyor. Alınan ve alınacak olan tüm tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Ancak taşımacı esnafımızın da bu dönemde desteklenmesi, virüsle mücadele için son derece önemli" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede toplu taşıma esnafının çok sayıda tedbir aldığının altını çizen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Toplu taşıma sektöründeki tüm esnafımız araçlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Bulabilen esnafımız mutlaka maskelerini ve eldivenlerini takıyor. Çok sayıda esnafımız, kolonyanın karaborsaya düştüğü bu günlerde yolcularına kolonya ikram ediyor. Esnafımız kendi imkanlarıyla virüsün bulaşma hızını önleyebilmek için azami çaba içerisinde. Ancak, mali yönden çok sayıda sorunla karşı karşıyalar. Virüsle mücadelede başarı elde edebilmek için bu sorunların da gözardı edilmemesinde fayda var" sözlerine yer verdi.

"Virüsle mücadelede mali destek çok önemli"

Okulların ve üniversitelerin tatil olması ve müzikli lokanta, kafeterya ve her türlü eğlence yerlerinin kapatılmasının virüsle mücadelede çok önemli olduğunu vurgulayan Apaydın, "Alınan tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Ancak, kapanan okul ve üniversiteler ile diğer iş yerleri, taşıma sektöründeki esnafın mali olarak büyük bir yükle karşılaşmasına neden oldu. Ayrıca virüsün bulaşıcı etkisinden dolayı insanlarımız haklı olarak toplu taşıma araçlarından uzak durmayı tercih ediyor. Bu yöndeki tedbirleri biz de esnafımız da sonuna kadar destekliyoruz. Ancak esnafımız yanlarında çalışanların ücretlerini ödeyemez bir duruma geldi. Kiralık çalışan araçların kirası ödenemiyor. Birçok esnafımız vergi ve prim borçlarını ödemekte çok büyük sorun yaşamaya başladı. Bu geçici dönemde esnafın mali yükleri hafifletilmeli. Şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan esnafımız AVM'ler, kafeteryalar gibi işini durduramıyor. Bu nedenle de kısa çalışma ödeneği gibi imkanlardan yararlanamıyor. Bu nedenle işçisi olan esnafa ücret desteği sağlanmalı. Bunların vergi ve SGK primleri 3 ay süreyle işsizlik fonundan karşılanmalı. Unutulmamalı ki bu tür mali desteklerin de virüsle mücadelede büyük önemi var" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fevzi Apaydın, Türkiye, Güncel

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