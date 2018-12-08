08 Aralık 2018, 10:43
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Apaydın, Uıc'de Güven Tazeledi

Apaydın, Uıc

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine yeniden getirildi.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine yeniden getirildi.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 5 kıtadan 200 üyesiyle demir yolları alanında dünyada en büyük organizasyon olan UIC'nin 93. Genel Kurulu 7 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

UIC'nin başkan yardımcılığı görevini yürüten TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, oy birliğiyle bu göreve iki yıllığına (2019-2020) yeniden seçildi. Paris,Fransa,Aralık
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:43