Apaydın, Uıc'de Güven Tazeledi

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine yeniden getirildi.
TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 5 kıtadan 200 üyesiyle demir yolları alanında dünyada en büyük organizasyon olan UIC'nin 93. Genel Kurulu 7 Aralık
'ta Fransa
'nın başkenti Paris
'te gerçekleştirildi.
UIC'nin başkan yardımcılığı görevini yürüten TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, oy birliğiyle bu göreve iki yıllığına (2019-2020) yeniden seçildi.
Paris,Fransa,Aralık
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:43