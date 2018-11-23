Apaydın: "Yol Gösteren Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun"

23 Kasım 2018 Cuma 11:59



23 Kasım 2018 Cuma 11:59

Geleceğimizi şekillendiren ve topluma ışık tutan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Öğretmenlerimiz sadece bilgiyi öğreten insanlar değil, bizleri yetiştiren ve geleceğimizi şekillendiren kişilerdir. Ülkemizin dört bir yanında görevini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü' kutlu olsun" dedi.24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Öğretmenlerimiz, gönüllerindeki meslek aşkı ile toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan bilge kişilerdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözünde de söylediği gibi toplum değişiminin motor gücü öğretmenlerdir. Çocuklarımızın yetişmesinde aileden sonra en önemli kişiler olan öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bu bilinçle, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geleceğe ışık tutan her meslekte eğitmenlik ve öğretmenlik yapan tüm öğreticilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Tüm eğitimcilere ayrı ayrı şükran ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA