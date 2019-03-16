Apex Legends'da Bir Karakteri İşaret Eden Fırlatma Rapmaları Keşfedildi

Apex Legends'ın veri madencileri, Octane'i ve yeteneklerini ortaya çıkardı. Örneğin, Octane'in yetenekleri arasında, kullanıcıları hava yoluyla fırlatan konuşlandırılabilir bir atlama pedi olan Launch Pad olduğu söyleniyor.
Çıkar çıkmaz oyuncular arasında oldukça sevilen Apex Legends'ın geliştirici firması Respawn'ın, atlama rampalarını haritanın çeşitli yerlerine yerleştirerek oyuna daha fazla eğlence katmayı amaçladığı kesin.
Zıplama pedlerini keşfeden oyuncuların Apex Legends subreddit'ine akın etmeleri sonucu Respawn geliştiricileri de durumdan oldukça memnun gibi.
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Kaynak: WebTekno