APİKAM'da İzmir İktisat Kongresi konuşulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) 97. yıl dönümü nedeniyle bu ay Kent Söyleşileri'ni İzmir İktisat Kongresi'ne ayırdı. İktisatçı Dr. Serdar Şahinkaya'nın konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 6 Mart Cuma günü saat 18.00'de, APİKAM Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Ekonomide dönüm noktası

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletin temelleri atılırken yapılan İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923'te o dönem Konak'taki Osmanlı Bankası'nın eski depolarından Aram Hamparsumyan'a ait binada toplandı. Açılış konuşmasını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kongrenin toplanma amacını şöyle tarif etti: "Yeni Türkiyemizi layık olduğumuz düzeye eriştirebilmemiz için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz."

Bin 135 delegenin katıldığı kongre 15 gün sürdü. Kongrenin sonunda "Misak'ı İktisadi" (İktisat Andı) kabul edildi ve kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik düzeni şekillendirildi.