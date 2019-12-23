Haberler » Güncel » APİKAM'da 'İzmir Mutfağı' söyleşisi - Haber

APİKAM'da "İzmir Mutfağı" söyleşisi

Kent Söyleşileri'ne bu yıl son olarak Nejat Yentürk konuk olacak.

23.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:37 APİKAM'da
Kent Söyleşileri'ne bu yıl son olarak Nejat Yentürk konuk olacak. Yentürk "Tarih, Kimlik ve Hafıza Kaybı Üçgeninde 'in Mutfak Mirası"nı anlatacak.

Kent tarihi ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) yılın son etkinliğinde Koleksiyoncu ve Araştırmacı Nejat Yentürk'ü konuk edecek. "Tarih, Kimlik ve Hafıza Kaybı Üçgeninde İzmir'in Mutfak Mirası" başlıklı söyleşi 25 Aralık Çarşamba günü 18.00'de APİKAM Toplantı Salonunda yapılacak. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Nejat Yentürk, yemek kültürü ve kozmetoloji tarihi üzerine de çalışıyor. Nejat Yentürk'ün "Ayaküstü İzmir - Sokak ve Fırın Lezzetleri" adlı eseri, Dünya Kitap tarafından "En İyi Gastronomi Kitabı" seçilirken "Gourmand World Cookbook Awards-Türkiye'nin En İyi Sokak Lezzetleri Kitabı" ödülüne de layık görüldü. Yentürk, koleksiyonlarıyla yurt içinde ve dışındaki birçok sergiye katıldı, birçok serginin de danışmanlığını üstlendi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16   İnebolu'da orman yangını - Haber
12:16   İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi'nin tercihi "Gazze'de enkazlar arasında iftar" oldu - Haber
12:16   Dinar'da "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı yapıldı - Haber
12:15   DHA YURT BÜLTENİ-10 - Haber
12:15   Gripten korunmanın 5 altın kuralı - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinden fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:17:33