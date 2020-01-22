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APİKAM mübadeleyi konser ve sergiyle anacak

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Türkiye - Yunanistan nüfus mübadelesini sergi ve konserle anacak.

22.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:44APİKAM mübadeleyi konser ve sergiyle anacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) - nüfus mübadelesini 97. yıl dönümünde sergi ve konserle anacak.

Dinleyicileri mübadele yıllarına götürecekler

Evrim Ateşler, Arhondisses, Mübadele Korosu, Okeanos ve Rembetiko Orkestrası 27 Ocak Pazartesi saat 20.00'de İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde Türkiye ve Yunanistan ezgilerini izleyicilerle buluşturacak. Dinleyicileri mübadele yıllarına götürecek konser ücretsiz olacak.

"Ya yine?"

Kültürpark İzmir Pakistan Pavyonu'nda ise 30 Ocak Perşembe günü, saat 18.00'de "Ya yine?" adlı sergi açılacak. NU Seramik Grubu'ndan 13 sanatçıya ait eserlerin bulunduğu serginin küratörlüğünü Lale Malay, koordinatörlüğünü ise İpek Candaş Atay üstleniyor.


Ahmet Piriştina, Yunanistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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