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Apparition Filmi

Apparition filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Apparition filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.08.2019 13:53 Apparition Filmi
Ölülerle birlikte yaşamayı sağlayan bir program kullanan bir grup genç, programın yönlendirmesi sonucu kendilerini terk edilmiş bir şatoda bulur. Gençler şatoya ilk defa adım atmıştır ancak içerisini araştırmaya başlayınca şok edici gerçeklerle karşı karşıya kalırlar. Şatonun, gençlerin geçmişi ile ilgili korkunç bir bağlantısı vardır.


Yönetmen: Waymon Boone
Senaryo: Waymon Boone, Mark S. Allen, Rob Rose, Howard Burd
Oyuncular: Mena Suvari, Kevin Pollak, Jon Abrahams, Grayson Russell, Annalisa Cochrane, Megan West, Jason Woods, Renny Grames, Matthew Barnes, Christopher Michael Holley, Anthony Snow, Marie Finch, Simon Lathrop, John Demakas, Jake Jacobson, Mikaela Gilden, Seth McCracken, Trace Talbot, Mateo Garcia, Roberto Richard Iturriaga, Mason Partak
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Apparition
Yapımcı Firma: Make The Movie
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 11.10.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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