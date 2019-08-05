Apparition Filmi

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Ölülerle birlikte yaşamayı sağlayan bir program kullanan bir grup genç, programın yönlendirmesi sonucu kendilerini terk edilmiş bir şatoda bulur. Gençler şatoya ilk defa adım atmıştır ancak içerisini araştırmaya başlayınca şok edici gerçeklerle karşı karşıya kalırlar. Şatonun, gençlerin geçmişi ile ilgili korkunç bir bağlantısı vardır.Waymon BooneWaymon Boone, Mark S. Allen, Rob Rose, Howard BurdMena Suvari, Kevin Pollak, Jon Abrahams, Grayson Russell, Annalisa Cochrane, Megan West, Jason Woods, Renny Grames, Matthew Barnes, Christopher Michael Holley, Anthony Snow, Marie Finch, Simon Lathrop, John Demakas, Jake Jacobson, Mikaela Gilden, Seth McCracken, Trace Talbot, Mateo Garcia, Roberto Richard Iturriaga, Mason PartakKorkuApparitionMake The Movie2019ABDİngilizceCGV Mars Dağıtım11.10.2019