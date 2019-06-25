25.06.2019 19:01
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Appindangoye, resmen Yiğido oldu

Appindangoye, resmen Yiğido oldu

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da forma giyen stoper Aaron Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor , geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da forma giyen stoper Aaron Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Demir Grup Sivasspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Aaron Appindangoye ile Başkan Mecnun Otyakmaz 'ın İstanbul 'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 20 Şubat 1992'de Gabon 'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da 29 maçta forma giydi ve 1 kez asist yapma başarısı gösterdi. Aaron ayrıca 4 defa sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Öte yandan Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa ve savunma oyuncusu Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sivasspor , Güncel

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