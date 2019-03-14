Apple 25 Mart'ta Video Yayıncılığına Başlıyor, It's Show Time.

Apple
Netflix Rakibi Oluyor!
Apple beklenen video yayıncılığına nihayet 25 Mart'ta başlıyor.
Apple'ın Steve Jobs
Theater kampüsünde düzenlenecek etkinlikle yeni servis yayına girecek. Son dönemde Apple'ın bir bahar etkinliği düzenleyeceği söyleniyordu ki bunun 25 Mart'ta gerçekleştirileceğini artık biliyoruz.
Paylaşılan davetiye görseline bakılırsa uzun süredir konuşulan ve Apple'ın Netflix'e rakip olacağı bir yeni video stream servisi duyurulacak. 2 yeni dijital servis; haber ve video'nun başlatılmasının yanında yeni iPad'leri de görme ihtimalimiz olabilir.
2015 yılında duyurduğu Apple Music Hizmetinden sonra ilk dijital hizmet etkinliği 25 Mart 2019'da düzenlenecek. Apple bu adımla bütün dünyada hızla kullanıcı sayısı artan Netflix'e rakip olmayı hedefliyor. Ancak Netflix'in yaptığı gibi film sektörüne içerikleri nasıl üretecek orası henüz belli değil. Bloomberg
'in haberine göre şirketin yeni haber ve video abonelik servisinin tanıtılacağı etkinlik için Jennifer Aniston
, Reese Witherspoon
, Jennifer Garner
ve yönetmen JJ Abrams gibi Hollywood
'un önde gelen yıldızlarına Apple tarafından davet gönderildi. Söz
konusu etkinlikte tanıtılması beklenen ve Netflix ile Amazon
'un Prime Video'suna benzer özelliklere sahip olacak olan yeni serviste, Apple tarafından satın alınan veya finanse edilen TV
şovları ve filmler yayınlanacak.
Apple, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com