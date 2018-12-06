Apple'a Göre, 2018'in En Popüler İphone Uygulamaları

Apple
'a göre, 2018'in en popüler iPhone uygulamaları
Apple, En iyi iPhone Uygulamaları 2018 Listesini Açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Google
, En iyi Android Uygulamaları 2018 Listesini açıklamıştı. Şimdi ise Apple benzer bir liste yayımladı.
YouTube artık "yılın en popüler iPhone uygulaması" olarak başarı listesinin en tepesinde…
Apple, 2018'in en çok indirilen uygulamaları için listelerini yayınladı ve YouTube, Facebook
, Instagram
ve Snapchat listenin en tepesinde yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda listenin başında Bitmoji ve Snapchat yer almıştı. YouTube ise 3. sırada kendine yer bulmuştu.
Şimdi ise Bitmoji 6. sıraya gerilerken, Snapchat 3. sırada yer aldı.
En iyi iPhone Uygulamaları 2018 Listesi ise şöyle…
YouTubeInstagramSnapchatMessengerFacebookBitmojiNetflixGoogle MapsGmail Spotify
MusicAmazonUberWhatsApp MessengerPandoraWishTikTokCash AppGoogle PhotosGoogle ChromeTwitter
Bu listede pek çok sürpriz olmasa da, YouTube'un Instagram ve Snapchat'ı geride bıraktığı dikkate değer. Listede yeni uygulama yer almıyor olsa da, YouTube giderek artan sosyal medya şirketlerinin rekabet etmesi gereken en önemli uygulama haline geliyor.
Hatırlarsanız, bu yılın başında, Pew anketi, YouTube'un gençler arasında en çok kullanılan uygulama olduğunu tespit etti.
Listede dikkat çeken Musicall.y olarak bilinen TikTok bence de önemli. Ücretli uygulama listelerinde, fotoğraf uygulamaları bir kez daha ortaya çıktı. En popüler ücretli uygulama (üst üste ikinci yıl için) Facetune, özel efektler uygulaması kirakira + oldu.
Geçen yıl olduğu gibi, Apple da oyunlar için ayrı sıralamalar yayınladı – Fortnite, ücretsiz uygulamalar için en üst sırada yer aldı. Ayrıca listede PUBG ve HQ Trivia'da var.
En çok indirilen 20 ücretsiz oyunun tam listesi aşağıdadır:
FortniteHelix JumpRise UpPUBG MOBILEHole.ioLove BallsSnake VS BlockRules of SurvivalROBLOXDune!Subway SurfersEpisodeWord LinkToon BlastColor Road!HQ TriviaTwisty Road!8 Ball Pool™Kick the BuddySniper 3D Assassin: Gun Games
Mashable
En iyi iPhone Uygulamaları 2018 – En iyi iPhone Uygulamaları 2018
Instagram,Google,Apple
06 Aralık 2018 Perşembe 03:37