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Apple'a Tamir için Verilen Cihazlar Mağaza Açılana Kadar Alınamayacak

Geçen hafta Apple COVID-19 salgını nedeniyle Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatacağını açıklamıştı.

21.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:34
Apple'a Tamir için Verilen Cihazlar Mağaza Açılana Kadar Alınamayacak
Geçen hafta Apple COVID-19 salgını nedeniyle Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatacağını açıklamıştı. Duyurudan sonra mağazalar iki gün daha açık kaldı ve tamirat programındaki ürünler teslim edildi. Fakat ürünlerini almayanlar için bundan sonraki durum üzücü olabilir.

Ürününüzü onarım amacıyla Apple mağazasına bırakmış ve 16 Mart'a kadar almadıysanız sizin için kötü bir haberimiz var. Cihazınız Apple'dan ikinci duyuru gelene kadar (yani bilinmeyen bir süre) kapalı kalacak olan Apple Store depolarında bekleyecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Apple sözcüsü, "İnsanların ürünlerini geri verebilmek için mümkün olan her çabayı gösterdik." dedi ve şöyle devam etti: "Ne sebeple olursa olsun, mağazalar kapanmadan önce ürünlerini almayan vatandaşlar bir sonraki duyuruya kadar cihazlarını alamayabilir."

Cihazınızı Apple'dan Almak için Son Şans

Ancak yine de Apple onarım programı kapsamında bırakılan cihazların sahipleriyle iletişime geçmeye çalışıyor. Şirket onarım merkezlerine gönderilen cihazların sahiplerine ulaşırsa, kullanıcının mağazaya gelmesi yerine doğrudan adreslerine kargolayacağını da duyurdu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Teknoloji

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