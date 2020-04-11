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Apple AirPower Geri Geliyor

Apple, kablosuz şarj sistemi olan AirPower'ın prototipinde, ısıyı kontrol edebilmek için A11 çip setini deniyor.

Geçtiğimiz yıl Apple, kablosuz şarj sistemi olarak ürettiği AirPower'ın satışını, ürünün yeterince geliştirilemediği gerekçesiyle iptal ettiğini

11.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:53
Apple AirPower Geri Geliyor
Apple , kablosuz şarj sistemi olan AirPower'ın prototipinde, ısıyı kontrol edebilmek için A11 çip setini deniyor.

Geçtiğimiz yıl Apple, kablosuz şarj sistemi olarak ürettiği AirPower'ın satışını, ürünün yeterince geliştirilemediği gerekçesiyle iptal ettiğini açıklamıştı. Şirket, tarihinde ilk kez, bir ürününü piyasaya sürmeden önce iptal etmiş oldu.

Apple, tescilini aldığı AirPower ürününün kullanımı için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyordu. Aşırı enerji ise kablosuz şarj cihazının gereğinden fazla ısınmasına neden oluyordu ve sonuçta AirPower ürününde yanma meydana geliyordu. İptal açıklamasının ardından, konuyla ilgili olarak çok fazla eleştiri alan Apple şirketi, AirPower üzerine çalışmalarına devam etti.

Herşey Yolunda Giderse ApplePower'ın Lansmanı Kısa Süre Sonra Gerçekleştirilebilir

Corona virüsü salgını nedeniyle evden çalışma sistemine dönen Apple, iş geliştirme mühendislerinin, evlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, C68 kod isimli donanım aygıtına ait prototip birimleri elde edildi. Şirketin, mühendislerinden, ısı kontrolünü sağlayabilecek A11 çip setinin kullanıldığı, geliştirilen yeni ürün için yazılım iletişim sistemi üzerinde çalışmalarını istediği söyleniyor.

Şu anda gerçekleştirilen çalışmanın, AirPower ürünü içine, sıcaklık yönetimini daha iyi gerçekleştirebilmek için eklenen A11 çip setinin işe yarayıp yaramayacağı üzerine olduğu belirtiliyor. A11 çip setinin, her şarj bobini bölgesine farklı miktarlarda dinamik güç yönlendirmesi hedefleniyor. Böylece AirPower kablosuz şarj ünitesinin aşırı ısınma sorunu giderilebilir ve şarj edilmek üzere üzerine konulan cihazların zarar görmesi engellenebilir. Herşey yolunda giderse Apple'ın, AirPower ürünü için yakın zamanda lansman yapması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Apple, Teknoloji
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