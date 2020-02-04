Haberler » Ekonomi » Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü - Ekonomi

Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü

Hong Kong merkezli portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketi TF International Securities'in tanınmış Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, Çin'den yayılan coronavirüs nedeniyle, 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyatları için öngörülerini düşürdüklerini açıkladı.

04.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:45Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü

Hong Kong merkezli portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketi TF International Securities'in tanınmış analistlerinden Ming-Chi Kuo, Çin'den yayılan coronavirüs nedeniyle, 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyatları için öngörülerini düşürdüklerini açıkladı.

Yatırımcılara ilettiği notta, "Son anketimiz iPhone arzının coronavirüsten etkilendiğini gösteriyor ve bu nedenle iPhone sevkiyat (satış) tahminlerini yılın ilk çeyreği için yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede düşürdük" diyen Ming-Chi Kuo, yılın ilerleyen dönemleri için coronavirüsün Apple'ın sevkiyatları üzerindeki etkisini tahmin etmenin  "zor" olduğunu da vurguladı.Apple, geçen hafta, coronavirüsün yayılması nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple hisseleri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü.



Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Apple, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
10:53  Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü nedir? Sevgililer günü tarihçesi
4.02.2020 12:31:06