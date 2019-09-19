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Apple Arcade iOS 13 Beta Kullanıcıları için 3 gün önceden kullanıma sunuldu

iOS 13 Beta Kullanıcıları aslında şanslı, Apple Arcade'yi Test Edebiliyorlar!

19.09.2019 03:40Apple Arcade iOS 13 Beta Kullanıcıları için 3 gün önceden kullanıma sunuldu
iOS 13 Beta Kullanıcıları aslında şanslı, Apple Arcade'yi Test Edebiliyorlar!


Apple Arcade resmi lansman tarihi 19 Eylül olarak açıklanmış olsa da, erkenden iOS 13 Beta kullanıcılarının bazıları oyun platformunu şimdiden kullanabiliyorlar. Engadget tarafından onaylandığı gibi, iPhone'da iOS 13 beta kullananlar Arcade'in App Store'da bir sekmede açıldığını görüyor.

iOS 13 Beta kullanıcıları kendi Aile üyelerini davet edebilir ve Apple'ın kütüphanesinde sahip olduğu 100'den fazla oyundan bazılarını oynamaya başlayabilirler.

Bu nedenle Apple Arcade mağazasındaki bazı yeni oyunları denemek isteyenler için üç günlük erkenden deneme şansınız olabilir.

Apple Arcade is live (for now?) 3 days early pic.twitter.com/LOO9UA9XhM

— Mark Gurman (@markgurman) September 16, 2019

Mark Gurman (Twitter)

Apple Arcade Beta Kullanıcıları için 3 gün önceden kullanıma sunuldu

Apple, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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