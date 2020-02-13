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Apple Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'ta açacak

Teknoloji şirketi Apple, Çin'in Başkenti Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden açacak.

13.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:43Apple Beijing'deki bazı mağazalarını 14 Şubat'ta açacak

Teknoloji şirketi , Çin'in Başkenti Beijing'deki bazı mağazalarını 14 'tan itibaren kısaltılmış çalışma saatleri kapsamında yeniden açacak.

Şirket, Şubat başında COVID-19 (coronavirüs) salgını nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Analistler, 1,300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan virüsün 2020'nin ilk mali çeyreğinde şirketin iPhone sevkiyatını olumsuz etkileyeceğini öngörüyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Şubat, Pekin, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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