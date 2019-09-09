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Apple Card Tehlikeli Bir Bıçak Gibi Kullanılabilir, Dikkat Edin!

Apple Card Tehlike Bir Bıçak Gibi Kullanılabilir Apple, plastik kartlardan farklı bir şey yapmak istedi ancak şimdi bunun ne kadar tehlikeli olup olamayacağı tartışılıyor.

09.09.2019 03:20 Apple Card Tehlikeli Bir Bıçak Gibi Kullanılabilir, Dikkat Edin!
Apple Card Tehlike Bir Bıçak Gibi Kullanılabilir


Apple, plastik kartlardan farklı bir şey yapmak istedi ancak şimdi bunun ne kadar tehlikeli olup olamayacağı tartışılıyor. Sakın aşağıdaki görüntüleri evinizde denemeyin!

Titanyum'dan yapılmış Apple Card'larınızı çizilmeye karşı nasıl koruyacağımızı düşünmenin yanı sıra bunun farklı bir şekilde de kullanılabileceğinin ortaya çıkması, kafalarda ciddi soru işaretleri oluşturdu. Titanyum'dan yapılan kredi kartını amacının dışında kullanmak mümkün.

Apple Card Tehlikeli mi?


Apple Card görünüşe göre kenarları zımparalandıktan sonra tehlikeli bir bıçak gibi kullanılabilir.

Gerçekten kredi kartından bıçak yapmak isteyenler için Apple eliyle bir alternatif sunmuş gibi görünüyor. Ancak bu her ne kadar alışveriş esnasında fiziksel olarak kullanacağınız bir şey olmasa da, özellikle hava limanlarında kredi kartı büyüklüğünde bile kesici aletleri uçaklara alınmadığını hatırlatmak gerekir.

Siz siz olun yukarıdaki gibi Apple Card sahibi olursanız kenarlarını bu şekilde sivriltmeyin. Ne kendinizi tehlikeye atın nede bir başkasını…

TheVerge

Apple, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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