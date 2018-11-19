Apple Ceo'su Tim Cook: Yeni Bir Teknoloji Yönetmeliği Gelmeli

Apple CEO'su Tim Cook , kişisel verileri korumak için teknoloji şirketlerine ve sosyal ağlara yeni düzenlemelerin getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Cook'a göre bu önemli iş, şirketlerin inisiyatifine bırakılmamalı.

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Apple'ın başındaki isim, kişisel veri güvenliği ile ilgili olarak verdiği demeçte bu tarz büyük düzenlemelerin hayranı olmadığını belirterek: "Serbest piyasaya inancım var ama bu işe yaramıyor. Bir miktar düzenleme getirilmesi şart." ifadelerini kullandı. Tim Cook'un bu söylemleri, özellikle sosyal medya devi Facebook 'un Cambridge Analytica skandalı sonrası artış göstermişti.

Kişisel veri güvenliği söz konusu olduğunda Apple da dahil olmak bilgilerimizi açık seçik verdiğimiz birçok şirket, son olaylardan sonra iyice güvenilirliğini yitirmiş durumda. Ancak Cook'un da değindiği gibi devlet eliyle uygulanacak yeni düzenlemelerin nasıl sonuçlar doğuracağı ise tartışmaya açık bir konu.

Tim Cook veri güvenliğinden endişeli