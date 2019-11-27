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Apple Çin'deki Airpods Pro üretimini ikiye katladı

ABD merkezli teknoloji firması Apple, kablosuz kulaklığı AirPods Pro'nun üretimini, Çin'deki az bilinen tedarikçisi Luxshare-ICT'den aylık bir milyondan iki milyona çıkarmasını istedi.

27.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:21Apple Çin'deki Airpods Pro üretimini ikiye katladı

ABD merkezli teknoloji firması , kablosuz kulaklığı AirPods Pro'nun üretimini, Çin'deki az bilinen tedarikçisi Luxshare-ICT'den aylık bir milyondan iki milyona çıkarmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak konuşan bir kaynak, "AirPods Pro'ya olan talep aylık olarak bir milyondan, iki milyon ürüne yükseldi. Bu talep için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak, aynı zamanda Apple'ın, Luxshare-ITC ve Luxshare-ITC ile ortak olan Çin'li teknoloji firması GoerTek'in, AirPods üretimlerini de ikiye katlamasını istediğini,  şirketin böylece Vietnam'dan daha ucuza talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Apple şu anda kablosuz kulaklık pazarının yüzde 45'ini elinde bulunduruyor. Şirket 2020 yılında 80 milyona yakın Airpods sevk edecek.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Ekonomi

Kaynak: DHA

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