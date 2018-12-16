Apple Çindeki İphone'ları Güncelliyor, Qualcomm'un Patent Hakları Sorun Oldu

Apple
Çindeki iPhone'ları Güncelliyor, Qualcomm
'un Patent Hakları Sorun Oldu
Qualcomm'un patent hakları itirazı Çinde Apple'ın başını ciddi derde sokuyor. Patent ihlallerini gidermek için Apple Çindeki iPhone'ları Güncelliyor. Peki bu çözüm olacak mı?
Apple Qualcomm'un patent hakları yüzünden Çinde ciddi sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle şimdi bir güncelleme yayınlıyor ve küçük işlevlere hitap edecek güncelleme ile sorunların bir kısmından kurtulmak istiyor olabilir. Çin Mahkemesi tarafından Apple'ın bazı eski modellerinin satışını etkileyecek tedbir kararı alınmasının ardından (iPhone 6S ten iPhone X'e kadar olan modelleri kapsıyor bu karar) Apple, bazı ihlalleri yazılım güncellemesi ile düzeltebileceğini söylüyor.
Qualcomm iOS 12 öncesi işletim sistemi kullanan cihazların kendi patentlerini ihlal ettiği düşüncesinde. Bu nedenle Apple Çin tarafından Reuters
'a yapılan açıklamada "Önümüzdeki hafta, Çin'de iPhone kullanıcıları için söz konusu iki patentin küçük işlevlerini ele alan bir yazılım güncellemesi yapacağız" denildi.
Bu güncellemenin eski telefonların satışını yasaklamak isteyen Qualcomm için yeterli olup olmayacağını; hatta Qualcomm'un satışını yasaklamaya çalıştığı cihazlar arasında iPhone XR ve iPhone XS modellerinin de olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz.
Qualcomm,Apple,Çin Halk Cumhuriyeti
16 Aralık 2018 Pazar 03:18