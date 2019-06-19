19.06.2019 09:39
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Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor

Apple

Apple'ın Eylül ayında duyurması beklenen yeni telefonları pek çok yenilikle birlikte gelecek.

Apple'ın Eylül ayında duyurması beklenen yeni telefonları pek çok yenilikle birlikte gelecek. Ancak cihazlarla ilgili en önemli değişiklik lightning yuvasının kaldırılması olacak. Bunun yerine şirket, daha yaygın bir hale gelen USB-C standardını iPhone'lara getirmeyi planlıyor.
USB-C portu iPhone'lar için ne avantajlar sağlayacak?
USB-C bant genişliği anlamında mevcut Lightning bağlantısı ile kıyaslandığında çok daha verimli bir bağlantı seçeneği. Ek olarak kullanıcılar farklı konnektör ve bağlantı karmaşasından kurtulmuş olacak. USB-C destekli bir Android telefonun şarj cihazından iPhone kullanıcıları da faydalanabelicek. Böylece iPhone ve Android cihazlar arasındaki yıllardır devam eden şarj cihazları konusundaki farklılık da sona ermiş olacak.

Öte yandan USB-C daha fazla hız anlamına geliyor. USB 3.1 standardı, çoğu yeni USB-C cihaza güç sağlıyor. Bu standart 10 Gbps veri transfer oranı ve 100 W güç sağlama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Lightning bağlantısı ise USB 2.0 standardındaki gibi yalnızca 480 Mbps hız sunuyor.

Bazı kaynaklar iPhone modellerinde bu yıl USB-C değişiminin görüleceğini belirtirken, bazı kaynaklar ise Apple'ın Eylül ayına kadar böyle büyük bir değişikliği yetiştiremeyeceğini ve bu yeniliğin seneye uygulamanmaya başlayacağını belirtiyor.


Kaynak: DHA
Eylül, Apple, Güncel

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