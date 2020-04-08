Apple'dan Bağımsız Sanatçılara 50 milyon Dolarlık Yardım Fonu
Apple, Koronavirüs pandemisinden etkilenen bağımsız Apple Music müzisyenlerine yardımcı olmak için 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı.
08.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:51
Apple e-postasında, ayrılan bu paranın salgınla mücadele eden sanatçılarına yardım etmek ve onların ayakta kalabilmesini sağlamak için ayırdıklarını duyurdu. Ayrıca bağımsız müzisyenlerin evden çalışmasını destekleyen Apple, gerekirse ekipman desteği yapabileceğini de belirtiyor.
"Apple, onlarca yıllık müzikle dolu bir geçmişe sahip ve dünyanın en iyi etiketleri ve sanatçılarıyla yakın işbirliği içinde olmaktan gurur duyuyor. Platformumuzla anlaşması olan tüm bağımsız müzisyenlere yardım etmek istiyoruz" şeklinde bir e-posta ile kullanıcılar bilgilendirildi.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Apple, Teknoloji