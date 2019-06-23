23.06.2019 20:37
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Apple, Hayranlık Uyandıran Yeni 'iPhone ile Çekildi' Videosunu Yayınladı

Apple, Hayranlık Uyandıran Yeni

Apple, iPhone telefonlarında bulunan kameraların reklamını yaptığı Experiments serisinin yeni videosunu yayınladı.

Apple , iPhone kameralarının reklamlarını çeşitli şekillerde yapmayı benimseyen bir şirket. Şirketin özellikle 'iPhone ile Çekildi' kampanyası büyük ilgi görmüştü. Bu kampanyaların sonuncusu, Experiments isimli bir seri. Serinin en son çıkan videosunda iPhone XS ile çekilmiş yavaş çekim su görüntüleri paylaşıldı. Bu yavaş çekim videolar, profesyonel sanatçılar tarafından çekildi. Ortaya çıkan görüntüler gerçekten nefes kesici.



Yukarıdan izleyebileceğiniz videoya ek olarak videonun yapılış sürecini izleyebileceğiniz bir kamera arkası videosu da Apple tarafından paylaşıldı. Bu videoya da aşağıdan göz atabilirsiniz.



Apple'ın başlattığı Experiments serisine ait bir önceki video ise iPhone XR ile düşük ışıkta çekilen yavaş çekim görüntüleri içeriyordu. İsterseniz bu videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Apple'ın iPhone telefonların reklamlarında izlediği yeni yol oldukça ilgi çekiyor. İster iOS ister Android kullanıcısı olun ortaya çıkan görüntüler kendine hayran bırakıyor.
Kaynak: WebTekno
Apple , Teknoloji

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