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Apple hisse fiyatı hedefi 295 dolardan 330 dolara yükseldi

Kanada merkezli yatırım bankası RCB Capital Markets analisti, ABD merkezli teknolloji şirketi Apple'ın hisse fiyatı hedefini yüzde 11 artırarak 295 dolardan 330 dolara yükseltti.

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00 Apple hisse fiyatı hedefi 295 dolardan 330 dolara yükseldi

merkezli yatırım bankası RCB Capital Markets analisti, ABD merkezli teknolloji şirketi 'ın hisse fiyatı hedefini yüzde 11 artırarak 295 dolardan 330 dolara yükseltti.

Apple hisselerinde 2020'nin ilk işlem günü görülen artışın ardından şirketin piyasa değeri 31 milyar dolara yükselerek, S&P 500 endeksinde listelenen ilk 300 şirketin toplam piyasa değeri artışını aşmıştı.Apple hisseleri bir önceki gün kapanışta yüzde 2.28 yükselerek ilk kez 300.35 doları görmüştü. Bunun yanında Cuma günü görülen hisse satışlarıyla şirketin hisseleri Cuma günü açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.61 düştü.



Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Apple, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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