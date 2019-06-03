Apple hücresel indirme limiti 200MB'a yükseldi

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Hücresel İndirme Limiti 150MB'tan 200MB'a Yükseldi
Apple, iOS işletim sisteminin hücresel indirme limitini arttırdı, ancak bazı uygulamalar için hala çok mütevazi bir değer, 200MB. Apple hücresel indirme limiti hakkında!
Apple, iOS Hücresel İndirme Limiti 150MB'tan 200MB'a yükseldi, Peki bunun anlamı nedir?
İster inanın ister inanmayın Apple, 2017 yılından beri iOS'un hücresel indirme limitini uygulama başına 150MB olarak korudu. Çoğu uygulama bundan çok daha fazlasını kaldırabilir aslında. Şirket zamanla bu tavrını değiştiriyor, muhtemelen bu sınırlamanın da altında bir neden vardı. Ancak neyse ki şimdi bu limit yani; Apple hücresel indirme limitini 200MB'a yükseltti.
Yinede bu limitin bazı uygulamalar için mütevazi kaldığını söylemekte fayda var.
Bu yeni limit pratikte daha büyük uygulamaları hücresel bağlantı üzerinden indirmenize izin veren bir durum. Hoş bir özellik ve WiFi bağlantı noktası dışındaysanız kesinlikle işinizi kolaylaştıracak…
Resmi olmayan sınırı bile aşan uygulamalar bulmak aslında zor değil, Facebook
mesela 260 MB düzeyinde. Genellikle gigabyte seviyelerindeki oyunları bu yöntemle indirmeyi hala unutmanız gerekiyor. En azından süre olarak. Bunun en önemli sebebi sınırsız hücresel hakkınız olsa bile operatörler dünyanın bir çok yerinde bu uygulamaları kendi alt yapılarını – kendi bant genişliklerinin bu şekilde doldurulmasına da karşı çıkıyor. Kesinlikle büyük bir uygulama yüklemeye ihtiyacınız varsa hala WiFi çözümlerini kullanmaya yönlendiriliyor.
9to5Mac
Kaynak: Teknotalk.com
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