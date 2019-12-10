Haberler » Dünya » Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi - Haberler

Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi

1.2 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip olan Apple, iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla federal mahkemeye şikayet etti.

10.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:30

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan , eski iki çalışanını federal mahkemeye ihbar etti. Eski iki çalışan Apple tarafından casusluk yaptıkları iddiasıyla suçlanıyor.

İki çalışanı ile ilgili endişelerini dile getiren şirket, eski iki çalışanın ticari sırları çalarak memleketleri Çin'e kaçabileceğini iddia etti. Eski çalışanlardan Xiaolang Zhang, Apple'nin sürücüsüz araç programında çalıştığı bilgisi de edinildi.

KAÇMA RİSKLERİ BULUNUYOR

Teknoloji sırları casusluğu yapmış olabilecekleri iddia edilen Xiaolang Zhang ve Jizhong Chen için Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi savcıları da bir açıklama yaptı. Savcılar, ikilinin kaçma riski bulunduğunu ve izlenmeleri gerektiğini belirtti.

ÇİN'E KAÇARKEN YAKALANDI

Savcılar tarafından yapılan açıklamada, Zhang'ın, Apple'nin sürücüsüz araç programındaki gizli projeleri çaldığı iddia edildi. Suçlamaların muhatabı olan Zhang, geçen yıl San Jose Havalimanı'ndan Çin'e kaçarken yakalanmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İddiaların merkezindeki Zhang ve Chen ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada tüm iddiaları reddetti ve kendilerine haksızlık yapıldığını belirtti. Suçlanan ikili ilk aşamada tutuklandı ancak bir süre sonra kefaretle serbest bırakıldı.

Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Teknoloji, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

13:12 n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi - Haberler
13:08 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
13:08 Baraj suyu çekilince höyük yeniden ortaya çıktı - Haberler
13:06 Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
13:04 Bolu'da, devrilen tırdaki tonlarca sebze ve narenciye otoyola savruldu - Haberler
12:22 Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı - Haberler
12:22 Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi - Haberler
12:17 Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
11:40 Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti - Haberler
10.12.2019 13:19:31