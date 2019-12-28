Haberler » Güncel » Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı - Haber

Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı

ESKİŞEHİR'de Feyat Duman (37), Apple'ın açığını buldu.

28.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:37 Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı

ESKİŞEHİR'de Feyat Duman (37), 'ın açığını buldu. Teknoloji devi Apple ise Duman'a teşekkür e-maili gönderdi ve yeni bir güncelleme ile hatayı düzeltti.

Oyunculuk yapan Feyat Duman, telefonuyla görüşme yaparken fotoğraf çekmeye başladı. Fotoğraf çekerken yanlışlıkla ekran kilidi tuşuna bastı. Telefonunu yeniden açtığında ise telefonu kapalıyken çok sayıda fotoğraf çekildiğini tespit etti. Durumu hemen Apple'a bildirdi. Duman'a, Apple tarafından hatanın güncelleme ile düzeltildiğini belirten bir teşekkür e-maili geldi. Duman, kendisine teşekkür edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır uğraşıyordum, genç arkadaşların açıklar bulmaya başladığını duyunca ben de bir heyecana geldim. Bir gün arkadaşımla telefonla görüşüyordum. Fotoğrafımı çekmek istedim. Kamera uygulamasını açtım. Fotoğrafımı çektim, yanlışlıkla elim ekran kilit tuşuna dokundu. Ekran kilitlendi ve doğal olarak çağrı sonlandı. Daha sonra telefonu açtığım zaman telefon hızlı çekim moduna geçmiş ve telefon kilitliyken birçok fotoğrafımın habersiz çekildiğini gördüm. Başka telefonlarla da denedim, aynı hata meydana geldi. Daha sonra Apple'a hatayı bildirdim. Hatayı kabul ettiler ve teşekkür maili gönderdiler. Hatayı düzelteceklerini söylediler. Yeni bir güncelleme ile gerçekten düzelttiler. Şu anda üzerinde çalıştığım başka bir açık daha var. Emin olduktan sonra onu da bildireceğim."



Apple, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   "Bakanlık olarak yerli otomobile her türlü desteği vereceğiz" - Haber
14:40   Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, avcılar yönünde seferler yapılamıyor - Haber
14:39   Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak - Haber
14:35   Karaman Belediyesinden kapalı otobüs durağı - Haber
14:33   Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
28.12.2019 14:41:04