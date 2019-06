Apple'ın 'For All Mankind' Fragmanında Sovyet'ler NASA'dan Önce Ay'a Ulaşıyor

Kaynak: WebTekno

Battlestar Galactica ve Star Trek'in yönetmeni Ron Moore, Ay'a ilk ayak basışa alternatif bir bakış attı. Eğer Sovyetler Birliği ABD 'den önce Ay'a inseydi ne olurdu sorusuna yanıt istiyorsanız, yaklaşan Apple TV + serisi For All Mankind'ın konsepti de tam olarak bu.Apple CEO 'su Tim Cook , WWDC lansmanında sürpriz bir fragman gösterdi. Battlestar Galactica'nın yenilenmiş hâli ve Star Trek'i içeren ünlü bilim kurgu özgeçmişiyle tanınan Ron Moore'un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni bir uzay serüveni dizisi 'For All Mankind', izleyicinin beğenisine sunuldu.Fragmanda uzay yarışı, Ay'a iniş ve Mars'a gidiş gibi birçok 'geek' unsuru bulunuyor. Bu olayların hepsi, Sovyetlerin ABD'den önce Ay'a iniş gerçekleştirdiği alternatif bir dünyada geçiyor. Cook, "Tüm sezona erkenden bakma fırsatı buldum ve çok sevdim" diyerek dizi hakkında insanları heyecanlandırdı. Apple'ın projeyi sonbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor.