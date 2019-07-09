Apple'ın kurucusu Steve Wozniak'tan Facebook'u 'silin' çağrısı

SIRA dışı açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Apple 'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı son açıklamada kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi yönünde çağrıda bulundu.

Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekerken, kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını kaydetti. "Şu an telefonumun dinlenmediğini kim bilebilir ki" diyen Wozniak, kullanıcıların özel hayatını korumaları için Facebook hesaplarını silmeleri gerektiğini savundu.

Wozniak'ın bu açıklamalarının sebebi ise 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimleri. Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini seçimleri etkilemek için kullanmakla suçlanan İngiliz şirket Cambridge Analytica ile ilgili yaşananlar Facebook'un kullanıcıların gizliliğini gerektiği gibi sağlayamadığını ortaya çıkarmıştı.

Facebook, yaşanan olaylar sonrası kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalla ilgili 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıklamıştı.

- İstanbul